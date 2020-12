LIVE. Doelpunt Maddison afgekeurd door VAR wegens buitenspel

Premier League De schlemiel van het weekend: Ful­ham-spe­ler kan in 98ste minuut punt redden, maar pakt dan uit met lachwekken­de penalty

8 november Fulham heeft in de Premier League op nogal dramatische wijze verloren bij West Ham United (1-0). In de extra tijd van het duel in Londen gebeurde van alles. Tomás Soucek zorgde namens de thuisploeg voor 1-0, maar daarmee was de zege nog niet binnen. Enter Ademola Lookman.