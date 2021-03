LIVE. Dendoncker is de pineut: Rode Duivel maakt owngoal en zet Man City zo op voorsprong

Premier League Manchester United verspeelt zege tegen Everton in slotsecon­den door ultieme goal Cal­vert-Le­win

6 februari Manchester United heeft in de Engelse titelstrijd punten laten liggen in de thuiswedstrijd tegen Everton. In de slotseconden van de blessuretijd moest de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer de 3-3 incasseren. Everton had zich na rust al terug geknokt van een 2-0 achterstand, maar Scott McTominay leek de thuisclub met een kopbal toch de winst te bezorgen. Dominic Calvert-Lewin trok de stand diep in de extra tijd weer gelijk met zijn dertiende treffer van het seizoen.