LIVE. De Bruyne reikt aan én scoort: City snel op 2-0 na penaltytreffer van ‘KDB’

Premier League Verrassen­de leider in Premier League: Southamp­ton voor eerst in 32 jaar op kop in Engeland

7 november Southampton blijft het in de Premier League uitstekend doen. De formatie van de Oostenrijkse trainer Ralph Hasenhüttl boekte tegen Newcastle United de derde overwinning op rij: 2-0. Daarmee gaan The Saints nu zelfs even aan kop in Engeland, voor het eerst sinds 1988.