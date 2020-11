LIVE. De Bruyne geeft al zijn tweede assist van de namiddag: Rode Duivel schotelt Mendy de 3-0 voor tegen Burnley

Multimedia Zo herken je de échte koopjes op Black Friday en Cyber Monday

27 november Omdat fysiek shoppen er niet bij is dit jaar, is er amper nog onderscheid tussen koopjesdag Black Friday en e-commerce tegenhanger Cyber Monday. Veel elektrowinkels bekogelen je dan ook een volledig lang weekend met online koopjes op hun producten. Maar hoe kan je nu weten dat wat geafficheerd staat écht de scherpste prijs is?