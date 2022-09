LIVE. Daar is goal nummer 10 van Haaland, wie anders dan De Bruyne zorgde voor knappe assist

Premier League De kapiteins­band bij City ligt Kevin De Bruyne voor het grijpen: wordt de aanjager straks ook aanvoerder?

In het feestgedruis op de open bus was dat het laatste van zijn zorgen. “Ik voel me een beetje dronken”, lachte Kevin De Bruyne (30), zonnebril op de neus. Straks in juli, bij de start van het nieuwe seizoen, ligt er een aanvoerdersband voor het grijpen. Zien spelers en staf hun aanjager dit keer niet over het hoofd?

24 mei