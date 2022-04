LIVE. Chelsea nog eens met Lukaku: Rode Duivel in de basis voor topper tegen Arsenal

Premier League Onzekere tijden voor Lukaku en co: Engelse overheid bevriest bezittin­gen van Abramovich, hoofdspon­sor schort de samenwer­king op

Het Verenigd Koninkrijk neemt zoals verwacht stappen. De Engelse overheid heeft de bezittingen van Roman Abramovich laten bevriezen. Ook voetbalclub Chelsea. De club kan voorlopig niet meer worden verkocht, tenzij Abramovich bereid is om de verkoop over te laten aan de Engelse staat. Die verzekert dat spelers en personeel zullen worden doorbetaald. Een onzekere toekomst dreigt echter. Inmiddels heeft ook hoofdsponsor Three de samenwerking met de club opgeschort en wil het de bedrijfsnaam van het shirt. Is dit het eind van een topclub zoals we ze kennen?

10 maart