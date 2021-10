LIVE. Chelsea is ook zonder Lukaku bij de rust al klaar met machteloos Norwich

Premier League Guardiola steekt bewonde­ring voor Lukaku niet weg: “Chelsea is sterker met hem erbij”

25 september Graag had hij hem ook wel in zijn ploeg gehad. Aan de vooravond van Chelsea-Manchester City, heruitgave van de Champions Leaguefinale, kon Pep Guardiola het niet laten om ene Romelu Lukaku in de lucht te steken.