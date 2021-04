LIVE. Chelsea-fans uiten in aanloop naar match tegen Brighton hun ongenoegen over Super League

Premier League De Bruyne als trendset­ter? Ook ploegmaat Sterling laat nu makelaar achterwege bij contracton­der­han­de­lin­gen

10 april Een nieuwe trend lijkt ingezet. Kevin De Bruyne ging deze week op z’n eentje aan tafel zitten met technisch directeur Txiki Begiristain. De inzet? Een nieuw contract. Ook Raheem Sterling (26), ploegmaat van De Bruyne bij Manchester City, is nu zonder makelaar de onderhandelingen opgestart. Niet even straf als onze landgenoot, want Sterling laat de gesprekken nog verlopen via zijn eigen agentschap.