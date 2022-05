LIVE. Chelsea en Everton houden elkaar in evenwicht, Lukaku op de bank

Premier LeagueDe eerste helft is op gang getrapt tussen Everton en Chelsea. Lukaku start op de bank tegen zijn ex-ploeg. The Blues strijden voor een plekje in de top vier, The Toffees kunnen alle punten gebruiken om degradatie te vermijden. Pakt Chelsea de drie punten mee uit Goodison Park of houdt de ploeg van Frank Lampard de drie punten thuis?