LIVE. Chelsea blijft de gevaarlijkste ploeg, Rüdiger knalt op de lat!

Premier League Zijn zwakste cijfers ooit vertellen niet het volledige verhaal: waarom Club Brugge op zijn hoede is voor ene Kevin De Bruyne

Minder betrokken, minder baltoetsen, minder splijtende ballen in de zestien. Nooit zoveel balverlies, nooit zoveel verkeerde passes, nooit zo weinig assists. En toch weten de scouts van Club Brugge maar al te goed dat ze de Rode Duivel dinsdag in de Champions Leagueclash met Manchester City beter niet uit het oog verliezen. Uw krant analyseerde de prestaties van Kevin De Bruyne in het seizoen 2021-22 en keek door de cijfers heen: “Er schuilt gevaar.”

18 oktober