LIVE: Bukayo Saka brengt Arsenal na halfuur op voorsprong tegen City: 1-0!

Premier League Lukaku panikeert niet ondanks invallers­rol bij Chelsea: “Ik zit weer aan m’n beste niveau”

Staat Romelu Lukaku twee maanden na zijn laatste basisplaats in de competitie nog eens in de ploeg bij Chelsea? Naar eigen zeggen is onze landgenoot weer topfit om vanavond Everton te bekampen. “Het is nu aan de coach om te beslissen”, vertelt hij op de website van Chelsea.

16 december