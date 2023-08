LIVE ARSENAL-FULHAM (16u). Speelt Trossard een hoofdrol?

“Hij is 1 miljard waard”: hoe topspits Erling Haaland uitgroeide tot commer­ciële magneet die Kevin De Bruyne in zijn schaduw duwt

De oudste zoon van Kevin De Bruyne viel als een blok voor zijn x-factor. Romelu Lukaku prijst hem de hemel in. Bij Manchester City gaat om de 12 seconden een shirt met zijn naam over de toonbank. Aan de vooravond van Champions Leaguefinale tegen Inter geven wij u een inkijk in de commerciële miljoenendeals van een superster-in-de-maak, Erling Haaland. Sommigen zijn zelfs van mening dat het Noorse fenomeen (22) effectief 1 miljard waard is: “Tel het maar eens uit.”