LIVE. Agüero in de basis bij Man City, dat wel De Bruyne mist in topper tegen Arsenal

Premier League De Bruyne evenaart record Henry, maar is nog niet tevreden: “Ik claim nog altijd die 2 assists”

26 juli De kroon op het werk. Zijn beste seizoen, punt. In het hoofd van Kevin De Bruyne (29) is hij de ­beste aangever ooit in de Premier League. In het diepst van Thierry Henry’s gedachten is zijn assist­record straffer dan dat van de man die hem gisteren evenaarde. Hun Game of Thrones: twee koningen, één troon.