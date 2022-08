LIVE. 4-0! United krijgt pak slaag van Brentford na énorm gepruts, spreekkoren viseren coach Ten Hag

Premier League Engelse media kijken de ogen uit en diepen verhaal over De Bruynes vroegere buurman op: “De Wolves vervloeken die tuinlief­heb­ber”

Drie keer met links - zijn zogezegd mindere voet. Hattrick in 18 minuten. En er waren slechts 24 minuten gespeeld op Molineux, de derde snelste drieklapper ooit sinds een Premier League-match is gestart. De Wolven opgegeten door De Bruyne. In de Engelse media doen ze er nog wat superlatieven bij in het al veel pagina’s tellende lofboek van de Rode Duivel. “De Bruyne in je ploeg hebben, is alsof je met drie voetballers meer speelt.”

