LIVE (21u15). Liverpool gaat op bezoek bij Burnley in de Premier League

Premier League Nog geen titelfeest voor ‘K­DB-loos’ City: Chelsea wint generale repetitie voor CL-finale, Agüero verkwan­selt knullig Panenka-penalty

8 mei In 2012 maakte Sergio Agüero een legendarisch doelpunt dat Manchester City de landstitel bezorgde. In 2021 verkwanselde hij tegen Chelsea nogal knullig een Panenka-penalty. Een misser die de beslissing van de Premier League nog tot minstens zondagnamiddag uitstelt. Chelsea zegevierde in Manchester. Kevin De Bruyne speelde geen seconde.