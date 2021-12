LIVE (21u). Toont De Bruyne zich tegen Leeds United?

Premier League “Ze gaan boeken over hem schrijven”: Jürgen Klopp prijst ‘legende’ Divock Origi de hemel in na winnende goal in slotsecon­den tegen Wolves

Divock to the rescue, andermaal. Liverpool heeft op de vijftiende speeldag van de Premier League op de valreep kunnen profiteren van de nederlaag van Chelsea eerder op de dag. De Reds leken op 0-0 te blijven steken bij Wolverhampton, tot Divock Origi in blessuretijd toesloeg. Zijn coach, Jürgen Klopp, was na afloop lyrisch over zijn spits. “Divock is één van de beste afwerkers die ik ooit gezien heb.”

