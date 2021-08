LIVE (21u). Pakken Leicester-Belgen zege op bezoek bij West Ham?

Premier League Leicester lijdt pijnlijke 2-4 nederlaag in eigen huis tegen sterk Newcastle

7 mei Leicester heeft in de openingswedstrijd van de 35e speeldag in de Premier League in eigen huis een pijnlijke nederlaag geleden tegen Newcastle. De Foxes, met Youri Tielemans en Timothy Castagne in de basis, verloren met pijnlijke 2-4 cijfers. Op die manier komt de derde plaats van Leicester plots in gevaar.