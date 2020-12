LIVE (21u). Liverpool en Tottenham strijden in kraker om de koppositie

Premier League Een onwaar­schijn­lij­ke herintrede bij de Spurs in mineur voor Bale: van 3-0 naar 3-3 in slotminuut

18 oktober Zeven jaar en 152 dagen later is hij er opnieuw. Maar Gareth Bale zal zich ongetwijfeld een ander heroptreden bij Tottenham hebben voorgesteld. Ingevallen in minuut 72 bij 3-0 tegen West Ham. Een knal in de laatste minuut van blessuretijd van Lanzini later, stond het 3-3. Ongeloof in het Tottenham Hotspur Stadium.