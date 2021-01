LIVE (20u15). Trossard krijgt Tottenham en Alderweireld over de vloer

Premier League Na één jaar en één dag kan Michy Batshuayi in clubver­band eindelijk weer scoren

26 januari Een jaar en een dag zonder doelpunt in clubverband. Het is een stat die geen enkele spits achter zijn naam wil. Michy Batshuayi wiste de nul achter zijn naam eindelijk uit. Diep in blessuretijd sloeg hij toe. Last van de schouders.