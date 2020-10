LIVE (20u15). Leicester-Belgen nemen het op tegen Aston Villa

Premier League Gokker heeft het een seizoen lang bij het rechte eind, tot Lingard in de allerlaat­ste minuut van de allerlaat­ste wedstrijd alsnog zijn eerste goal scoort

27 juli Manchester United mag de Champions League in. Op zich al een half mirakel, al was de goal van Jesse Lingard in de toegevoegde tijd tegen Leicester City dat ook. Vraag gerust eens aan ene Antony Johnson.