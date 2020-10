LIVE (20u15). Drie Belgen aan de aftrap bij Leicester, wat kunnen ze tegen Arsenal?

Premier League Maguire krijgt 21 maanden voorwaarde­lij­ke celstraf voor verzet tegen arrestatie en omkoping, Southgate gooit hem uit selectie Engeland

25 augustus Harry Maguire zal zich vorige donderdagnacht op Mykonos nog lang herinneren. De Engelse international is intussen schuldig bevonden aan zware mishandeling, verzet tegen arrestatie en herhaalde pogingen tot omkoping. Daarvoor is hem nu ook een gevangenisstraf van 21 maanden en 10 dagen opgelegd. Maar die wordt opgeschort omdat het zijn eerste overtreding is. Maguire was nog opgeroepen voor de interlands met Engeland in de Nations League, maar bondscoach Gareth Southgate is daar nu op teruggekomen.