LIVE (19u). De Bruyne en Man City krijgen Aston Villa over de vloer

Premier League De ‘Kevinde­pen­d­en­cy’ van Man City: waarom entertai­ner Guardiola plots voor saai voetbal kiest

21 december Boring boring City. Het entertainment is weg. De glitter, de passie, de agressie. De vrijzinnige artiest is boekhouder geworden. Pep Guardiola heeft bij Man City voor zakelijkheid gekozen: de cijfers boven de manier waarop. Analyse van een wereldploeg die zijn tegenstanders nog zelden in een wurggreep neemt: ‘Soms zie je Kevin De Bruyne denken: jullie zijn niet zo goed als de ploegmaats die ik gewend was’.