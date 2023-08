LIVE (18u30). Tottenham ontvangt Manchester United op tweede speeldag

Transfer van Roméo Lavia duwt uitgaven van Chelsea over het miljard: maakt een Rode Duivel wél de juiste keuze?

De moeilijke weg heeft Roméo Lavia nooit afgeschrikt. Bij Chelsea wil een Rode Duivel (19) bewijzen dat hij meer dan een nummer is. De Engelse topclub heeft in een jaar meer dan een miljard uitgegeven aan alles wat jong en veelbelovend is en heeft voor twee van Lavia’s rechtstreekse concurrenten zelfs zijn transferrecords gebroken. Waarom koos hij Chelsea boven Liverpool? En hoe blijft Chelsea ondanks die waanzinnige uitgaven toch binnen de lijntjes van de financiële fair-play kleuren?