LIVE (18u30). Man City, zonder De Bruyne, speelt topper tegen Arsenal

Premier League Kevin De Bruyne: “De komst van Lionel Messi? I don’t care”

12 september Het is Kevin De Bruyne (29) ten voeten uit. Onbekommerd als het om voetbal gaat. Onbezorgd over zaken die hij zelf niet in de hand heeft. “De geruchten over Lionel Messi? I don’t care. Ik heb er geen seconde aan gedacht”, vertelt hij in een uitgebreid interview met de Daily Mail.