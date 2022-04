LIVE (18u30). Liverpool legt de druk bij Man City, dat naar Leeds trekt

Buitenlands voetbal Blauw is niet alleen baas in Manchester: hoe Man City voor even de rijkste club ter wereld is geworden

Boekhoudreus Deloitte heeft zijn ‘Money League’ voor 2022 gepubliceerd. Een andere club uit Manchester voert (voor even) de lijst aan. Of hoe Manchester City in 20 seizoenen stadsrivaal Manchester United helemaal in zijn schaduw probeert te duwen. Money talks, zo ziet ook Kevin De Bruyne. Een analyse met de meest recente financiële cijfers.

