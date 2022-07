LIVE (18u). Meteen prijs voor Kevin De Bruyne en Man City in Community Shield tegen Liverpool?

Premier League Invaller Pulisic schenkt Chelsea de drie punten, Lukaku mag kwartier voor tijd invallen

Chelsea pakt drie belangrijke punten in de strijd om de top vier in de Premier League. Pulisic viel in en scoorde net voor tijd het enige en winnende doelpunt. Romelu Lukaku startte op de bank, maar viel in in de 75e minuut. Craig Dawson, centrale verdediger van West Ham, pakte net voor het openingsdoelpunt een rode kaart na tussenkomst van de VAR.

