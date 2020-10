LIVE (17u30). Tottenham ontvangt West Ham

Premier League Harry Maguire weer op vrije voeten na verblijf in Griekse cel

22 augustus Harry Maguire, die in de nacht van donderdag op vrijdag werd aangehouden op het Griekse eiland Mykonos, is weer op vrije voeten. De 27-jarige verdediger van Manchester United verscheen zaterdag voor het Griekse parket wegens agressief gedrag tegenover de politie. Nadien mocht hij het gerechtsgebouw in het gezelschap van zijn juridisch team verlaten.