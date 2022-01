LIVE (17u30). Lukaku opnieuw in de basis bij Chelsea in de derby tegen Tottenham van Conte

Premier League Guardiola doet gouden zaken in Watford: Man City wipt naar leiding in Premier League en recupe­reert Kevin De Bruyne

Manchester City is naar de kop van het peloton gewipt in de Premier League. De Citizens profiteerden optimaal van de nederlaag van Chelsea bij West Ham. Tegen Watford werd het 0-3 én er was het wederoptreden van Kevin De Bruyne.

4 december