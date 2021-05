LIVE (17u). Plaatsen Leicester-Belgen zich tegen Tottenham voor de Champions League?

Premier League “De Bruyne zal niet meer voor Real of Barça spelen, maar dat is niet erg”: Marc Degryse blij met contract­ver­len­ging

7 april “De contractverlenging van Kevin De Bruyne is een goede en logische keuze”, aldus onze analist Marc Degryse, die vindt dat De Bruyne momenteel nergens beter kan zitten. “Kevin zit bij de ploeg die dit seizoen de Premier League zal winnen en de komende jaren meedoet voor de eindzege in de Champions League. Hij is de koning in Manchester, werkt er graag samen met Guardiola en voelt zich er ook familiaal gelukkig. Als je ergens gewaardeerd wordt en je kan er sportieve successen boeken, teken je beter bij.”