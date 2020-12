LIVE (16u). Wat doet De Bruyne tegen Fulham?

Premier League Sterke Tielemans met Leicester op kop in Premier League, Spurs gedeeld tweede na 150ste van Kane

8 november Trefzekere topspitsen. Dankzij winners van Harry Kane en Jamie Vardy flirten Tottenham en Leicester met de koppositie in de Premier League. Kane kopte de Spurs in minuut 88 naar de winst bij promovendus West Bromwich, Leicester had genoeg aan een penaltygoal van Vardy om de Wolves te kloppen. Dankzij de draw in City - Liverpool gaat Leicester op kop, Tottenham en Liverpool tellen een puntje minder.