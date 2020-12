LIVE (16u). Kapitein De Bruyne gaat met City op bezoek bij Southampton

Premier League De stats nog wat opgekrikt: De Bruyne gidst City met tiende assist en penalty­goal naar eenvoudige zege

5 december Twee keer in acht dagen beslissend. Twee keer tegen een ideale tegenstander om de statistieken op te krikken. Tegen Fulham, de zeventiende in de Premier League, was Kevin De Bruyne (29) goed voor een assist en een doelpunt. Had best nog wat meer mogen zijn. Vorig weekend, tegen nummer 19 Burnley, werkte hij ook al aan zijn cijfers met twee assists. Manchester City won overigens voor het eerst dit seizoen twee keer op rij. De aansluiting is een feit.