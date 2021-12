LIVE (16u). Houdt De Bruyne tegen Tielemans de punten thuis?

Premier League Football Talk. STVV-coach Hollerbach twee matchen geschorst - Van Damme terug in selectie KV Mechelen

STVV zal het tegen AA Gent en Eupen zonder Bernd Hollerbach moeten doen. De Duitse coach kreeg in de chaotische slotseconden van de partij tegen Cercle Brugge rood voor hevig protest. Het bondsparket heeft hem nu een schorsing van drie wedstrijden opgelegd, waarvan twee effectief. De club accepteert die sanctie, al had Hollerbach zelf nog wat toe te voegen aan die rode kaart. “Ik heb niets verkeerd gezegd tegen de scheids, alleen dat we wéér benadeeld werden. Ik heb het nog al aangehaald, ze beslissen altijd in het nadeel van Sint-Truiden hé, altijd tegen die kleine ploegen. Als je al geen uitleg meer mag vragen...” Na affluiten ging Hollerbach zich wel meteen excuseren bij scheidsrechter Van Damme. ‘t Is al de tweede keer dit seizoen dat hij op de tribune moet plaatsnemen. (NVE)

14 december