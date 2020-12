LIVE (16u). Benteke en Batshuayi ontvangen Leicester-Belgen

Buitenlands voetbal “Het is over voor Paul bij Man United”: hoe makelaar Mino Raiola miljoenen verdiende aan Pogba en hem nu weer in het uitstal­raam zet

8 december De duurste transfer ooit in de Premier League wordt door zijn agent in het uitstalraam gezet. Mino Raiola, zijn goedverdienende zaakwaarnemer, verklaart in Tuttosport dat Paul Pogba weg wil bij Manchester United: “Het is over voor Paul bij United.” Is terugkeer naar Juventus op til?