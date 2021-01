LIVE (15u). Tottenham maakt de verplaatsing naar Sheffield

Brugge boven, Golden Oli en Primus Paul: deze spelers kleurden de voorbije tien Gouden 11-speeldagen

12 januari Twintig speeldagen ver in de Jupiler Pro League, tijd voor een nieuwe round-up. Club Brugge is leider, Paul Onuachu afgetekend topschutter en de strijd om play-off 1 is bijzonder spannend. Maar welke ploegen en spelers kleurden de voorbije tien rondes van de Gouden 11?