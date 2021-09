LIVE (13u30). Staat Cristiano Ronaldo weer aan het kanon bij Man United?

Premier League Jesse Lingard bezorgt Manchester United in extremis de drie punten tegen West Ham, Noble mist in de laatste minuut een strafschop

19 september Manchester United heeft West Ham met 1-2 verslagen. Said Benrahma zette de Hammers verdiend op voorsprong, maar de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo hing de bordjes weer gelijk. In extremis maakt Jesse Lingard er nog 1-2 van. Vorig seizoen speelde hij nog op huurbasis bij West Ham. Mark Noble miste in de absolute slotfase nog een penalty.