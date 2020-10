LIVE (13u30). Pakt Man City de volle buit op het veld van West Ham?

Premier League De Bruyne door fans verkozen tot Speler van het Seizoen in de Premier League

16 augustus Dan toch een bekroning voor zijn topseizoen. Kevin De Bruyne is door de fans verkozen tot ‘Speler van het Seizoen’ in de Premier League. Dit seizoen was de Belg goed voor 13 doelpunten en 20 assists. Met Manchester City werd hij dit jaar tweede en won hij de League Cup. Een kleine troost na de teleurstellende uitschakeling in de Champions League gisteren.