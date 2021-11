LIVE (13u30). Kevin De Bruyne als valse ‘negen’ tegen Man United, Ronaldo krijgt Greenwood en Fernandes in steun

Mijnenergie.be Deze vergoeding mogen energiele­ve­ran­ciers niet meer zomaar aanrekenen

Bij de meeste energieleveranciers betaal je bovenop de energieprijs een vaste vergoeding. Die dekt hun administratieve en operationele kosten. Verschillende leveranciers rekenen die vergoeding integraal aan bij het begin van het contractjaar, wat klanten ontmoedigt om over te stappen naar een andere speler. Hoewel de Ombudsdienst voor Energie en Test Aankoop ijveren om die jaarlijkse vaste vergoeding af te schaffen, grijpt de federale overheid nu slechts gedeeltelijk in. Mijnenergie.be legt uit wat er aan de hand is.

