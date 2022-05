LIVE. 1-0! Liverpool op achterstand in Southampton, Man City virtueel kampioen

Premier League “Ronduit walgelijk om aan te zien”: clublegen­des snoeihard voor Man United na pijnlijke afgang op Anfield

Wat bloedde hun hart gisteravond rond de klok van elf. En eigenlijk al een heel seizoen. Na de 4-0-oplawaai die Manchester United te verduren kreeg op het Anfield van Liverpool, waren enkele clublegendes het er unaniem over eens: het gros van hun opvolgers die vandaag het United-shirt draagt, hoort er eigenlijk niet in thuis. “Dit is niet meer de ploeg waarvoor ik gespeeld heb", zo klinkt het onder meer in de spijkerharde analyses.

20 april