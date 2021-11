Leicester schiet weinig op met punt tegen Leeds, Tielemans gewisseld met blessure

Premier LeagueLeicester City heeft in Engeland de punten gedeeld met Leeds United. De ploeg van Rode Duivels Youri Tielemans en Timothy Castagne blijft daarmee in de betere middenmoot van het klassement hangen. Tielemans moest een kwartier voor tijd naar de kant met een blessure.

Was dit de laatste wedstrijd van Brendan Rodgers als manager van Leicester City? De Noord-Ier wordt in de Engelse pers genoemd als een mogelijke opvolger voor Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United. Tegen Leeds begon Rodgers met Tielemans én Castagne in de basis.

Zij zagen hoe Raphinha in de 26ste minuut Leeds op voorsprong bracht. De Braziliaan deed dat met een indraaiende voorzet die aan alles en iedereen voorbijging, maar toch pardoes in doel belandde. Heel erg lang kon Leeds evenwel niet van de voorsprong genieten.

Want vanaf de aftrap ging het in één ruk naar de overkant. Daar trok Harvey Barnes de zestien in om met een verschroeiend schot in de bovenhoek een bijzonder knappe gelijkmaker te scoren. In de tweede helft werkte Lookman nog een doorgekopte corner van Tielemans tegen de touwen, al kwam daar buitenspel bij te pas.

En dus bleef het ondanks een resem kansen bij 1-1. Tielemans werd een kwartier voor tijd nog naar de kant gehaald, nadat hij bij een infiltratie in de zestien pijn voelde. Werd de Rode Duivel uit voorzorg gewisseld of was er meer aan de hand? Roberto Martínez zal alvast hopen van niet.

