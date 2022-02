Leicester-coach Rodgers zet Tielemans zondag tegen West Ham normaal gezien weer in de basis: “Ik weet dat ik nog op hem kan rekenen”

Premier LeagueNa de wake-up call de rehabilitatie. Youri Tielemans wordt zondag bij Leicester weer in de basis verwacht, tegen West Ham. Donderdag zette coach Brendan Rodgers hem op de bank, na een mindere reeks. “Het ligt niet alleen aan hem”, zegt Rodgers. “Als team hebben we de voorbije maand niet consistent gepresteerd. Youri is niet minder professioneel geworden. En zijn attitude is nog altijd top. Maar zijn prestaties waren minder.”

De afgelopen twee jaar heeft Brendan Rodgers hem wel eens lachend gezegd: “How is my brain today? Hoe voelt mijn brein zich vandaag?”

Tegelijk noemde hij Youri Tielemans de meest professionele jonge speler met wie hij ooit heeft gewerkt. Een oud hoofd op een jong lichaam.

Vandaag draait Rodgers rond de pot als het over Tielemans gaat. De antwoorden klinken niet meer overtuigend. Hem overladen met complimenten doet hij al een tijdje niet meer.

De lieveling van de trainer is (voor even) lieveling af. De bekeruitschakeling tegen tweedeklasser Nottingham Forest (4-1) van afgelopen zondag als de druppel.

Leicester City, vorig jaar nog FA Cup-winnaar, is aan een teleurstellend seizoen bezig. In de tweede kolom in de Premier League. Uitgeteld in alle bekercompetities. Nog wel actief in de Europa League, maar volgend seizoen zit continentaal voetbal er niet in. Een ploeg blijft ter plaatse trappelen.

Tielemans is een van de betere spelers bij Leicester dit seizoen, maar ook hij is in een negatieve spiraal terechtgekomen. Van een speler met zijn kwaliteiten en zijn leiderscapaciteiten had zijn trainer meer verwacht. Hij had niet gedacht dat zijn brein, zoals zondag, mee ten onder zou gaan. Zijn gelegenheidsaanvoerder boog het hoofd.

In de vijfenzestigste minuut haalde hij hem toen naar de kant voor Kiernan Dewsbury-Hall, een jeugdproduct dat maar een jaar jonger is dan onze landgenoot. Op Anfield kreeg die donderdagavond de voorkeur op Tielemans, normaal de speler die altijd als eerste op het wedstrijdblad van Rodgers staat. Signaal dat kan tellen. Verdediger Söyüncü en Harvey Barnes ondergingen hetzelfde lot. Tielemans zat niet alleen.

“Er zijn spelers die hier alles hebben bereikt wat ze kunnen bereiken”, zei Rodgers in de aanloop naar de match, zonder namen te noemen. “Sommigen moeten eens goed in de spiegel kijken. Veel van mijn spelers zijn geen toppers”, zei hij zondag. “Omdat ze hun niveau niet kunnen vasthouden. Dat is waarom ik toppers zo bewonder. Ze blijven hongerig.”

Donderdag na de match verantwoordde hij zijn keuze: “Youri is een goeie gast. Maar dat wil niet zeggen dat ik hen niet kan vertellen wat ik denk. Ik zeg het hen, ik zeg het tegen jou. Ik geef altijd het beste van mezelf. Youri begrijpt het. Hij is intelligent. Hij weet dat hij de voorbije weken niet op het niveau heeft gespeeld dat ik van hem verwacht. Maar ik weet dat ik nog op hem kan rekenen.”

Niet bijtekenen

Op de achtergrond speelt ook een ander verhaal. Tielemans heeft het na drie jaar wel gezien bij Leicester. Omdat zijn club niet uitgegroeid is tot een challenger, wil hij niet bijtekenen. Onderhandelingen over een nieuw contract zijn vastgelopen. Tielemans wil op zijn vierentwintigste hogerop. Naar een ploeg die meedoet voor de prijzen. En liefst in de Champions League aan de slag is.

Leicester hoopt straks circa 50 miljoen euro te vangen voor Tielemans. Geld dat moet dienen om de ploeg te herbouwen. De bestemming van de middenvelder wordt straks bepaald, maar zijn opties zijn door de hoge vraagprijs beperkt.

Bij Man United volgen ze hem al jaren, maar binnen de club luidt het dat de nieuwe trainer straks eerst zijn prioriteiten mag aangeven. Liverpool speurt naar een controleur op zijn middenveld, maar heeft meerdere ijzers in het vuur. Barcelona zoekt versterking, maar moet budgetten afwegen. Zelfde verhaal bij Juventus. Arsenal heeft al eens voorzichtig een lijn uitgelegd.

Dat Tielemans tegen Liverpool op de bank belandde, kwam hem niet goed uit. Een goeie reputatie kreeg een deukje. Een brein mocht 60 minuten lang bezinnen. Op het uur haalde Rodgers hem van de bank. Liverpool won uiteindelijk met 2-0, dankzij twee goals van de Portugees Diogo Jota.

Zondag, tegen West Ham, verschijnt Tielemans normaal gezien weer aan de aftrap. Na de wake-up call de rehabilitatie. “Youri is een goeie gast”, aldus Rodgers. “Maar dat wil niet zeggen dat ik hen niet kan vertellen wat ik denk. Ik zeg het hen, ik zeg het tegen jou. Youri begrijpt het. Hij is intelligent. Hij weet dat hij de voorbije weken niet op het niveau heeft gespeeld dat ik van hem verwacht. Maar ik weet dat ik nog op hem kan rekenen.”

