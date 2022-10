Leandro Trossard schittert tegen Liverpool en krijgt Anfield stil met twee goals in amper 17 minuten

Premier LeagueLeandro Trossard on fire bij Brighton. Twee goals op 17 minuten tijd tegen Liverpool. Trossard zorgde op Anfield al na vier minuten voor de opener. Hij maakte zich op techniek mooi vrij en schoot overhoeks binnen. Een klein kwartiertje later was het weer prijs. Hij vloerde vanuit een scherpe hoek doelman Becker. Trossard zit al aan vier goals en twee assists in zeven PL-matchen. En of hij hiermee zijn visitekaartje (alweer) afgeeft aan bondscoach Roberto Martínez.