Leandro Trossard, met de 4-0 op het uur, en Brighton vernederen Manchester United

De maker van de 1-0 in het zuiden van Engeland, op het kwartier: Moises Caicedo. Voor de winterstop (soms) nog één van de betere spelers bij een zwalpend Beerschot. Tijdens de winterstop teruggehaald naar het AMEX, waar hij vandaag in zijn zesde wedstrijd voor The Seagulls voor het eerst raak trof. Een lage schuiver vanop zo’n twintig meter. De Gea geklopt, de Ecuadoriaan door het dolle heen.

Bij de pauze stond het nog steeds 1-0. Achter de naam van Cristiano Ronaldo, eenzaam in de spits, geen balletje na een doelpunt, wel een gele kaart. De frustraties namen opnieuw de bovenhand bij CR7. In het vierde kwartier ging dat van kwaad naar erger. Véél erger. Drie goals volgden elkaar snel op. De Brightonfans het delirium nabij. In elf minuten tijd werkte Cucurella heerlijk af, besloot Gross een thuisaanval voorbij De Gea en werkte ook Trossard een lobbal van Welbeck - met de nodige hulp van Dalot - binnen. Zijn achtste in de Premier League dit seizoen, zijn vierde in de laatste vijf matchen.

Volledig scherm © REUTERS

Man United stond erbij en keek ernaar. Verdedigd werd er amper. Als een pudding in elkaar gevallen, het ensemble van Ralf Rangnick. In minuut 64 trapte MacAllister tegen de paal. Van forfaitcijfers bleven de Mancunians bespaard, ook omdat Welbeck in de slotfase nog een goeie kans miste. Maar alle hoop op Champions League-voetbal volgend seizoen nu ook mathematisch verdwenen. De Europa League wordt het, in het beste geval.

Volledig scherm Ontgoocheling bij Cristiano Ronaldo. © REUTERS

Toegegeven: Brighton is een ploeg in vorm. De voorbije weken ook al de scalp van Arsenal, Tottenham en Wolverhampton gepakt. Maar één ding staat vast: de Nederlander Erik Ten Hag heeft straks veel werk voor de boeg op Old Trafford.

Volledig scherm Trossard en Welbeck vieren de vierde thuisgoal. © Action Images via Reuters