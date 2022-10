Leandro Trossard, altijd op de afspraak tegen toppers: “Opereerde tegen Chelsea een beetje als diepste spits”

Premier LeagueNog maar eens heeft Leandro Trossard zijn kandidatuur voor een basisplaats bij de Rode Duivels op het WK in Qatar kracht bijgezet. Tegen Chelsea opende hij het doelpuntenfestival van Brighton. De Limburgse linkspoot zit nu al aan zeven goals in de Premier League.

Sinds de Italiaan Roberto De Zerbi het roer bij Brighton overnam van Graham Potter, staat er geen maat meer op de schotvaardigheid van Trossard. Opvallend daarbij is het ook dat onze landgenoot al vijf van zijn zeven goals tegen één van de Engelse topclubs aantekende, allemaal in de afgelopen maand. Na de drieklapper begin oktober op Anfield Road tegen Liverpool (3-3) en de eerredder vorige week op Manchester City, opende Trossard zaterdag tegen Chelsea de debatten al na vijf minuten op aangeven van Kaoru Mitoma (ex-Union). Voor wie er nog aan twijfelt: tegen de toppers is Trossard altijd op de afspraak.

Na die openingsgoal van Trossard, maakte Chelsea het zichzelf bijzonder moeilijk. Owngoals van Loftus-Cheek en Chalobah zorgden er voor dat de wedstrijd al bij de rust zo goed als gespeeld was, al bleef de spanning wel talent aanwezig door een tegentreffer van Kai Havertz kort na de pauze. Pas in de extra-tijd telde Pascal Gross de bezoekers definitief uit. Meteen de eerste nederlaag voor Graham Potter met Chelsea, en die kwam toch behoorlijk aan. Potter, uitgejouwd door de fans van Brighton waar hij drie jaar manager was geweest, had zich zijn terugkeer naar The Amex Stadium wel even anders voorgesteld.

Tonen aan Martinez én Potter

Maar dat maakte dus de rekening van Trossard niet. De Limburger zal tijdens de afgelopen week ook wel te horen hebben gekregen dat bondscoach Roberto Martinez in zeer nadrukkelijke bewoordingen z’n vertrouwen in de kwaliteiten van Eden Hazard had uitgesproken. Daar kon hij dus alleen even duidelijke daden op het veld tegenover stellen.

Bovendien wordt steeds luider gefluisterd dat Trossard, al dan niet na een geslaagd WK, wel een keertje het onderwerp zou kunnen worden van een toptransfer in de Premier League. Met name... Chelsea volgt de prestaties van Trossard met argusogen. Kan je jezelf dan beter in de etalage plaatsen dan door te scoren? Graham Potter kent de kwaliteiten van Trossard als geen ander, maar kon hem dus niet aan banden leggen.

“Misschien was hij wat verrast door mijn positie”, zei Leandro Trossard daar zelf over. “Omdat Danny Welbeck niet speelde, moest ik zo’n beetje als onze diepste spits opereren. En we vlogen er van bij de start fameus in, al voor mijn doelpunt hadden we drie keer kunnen scoren. De zegedrang was enorm bij ons, de voorbije wedstrijden hadden we immers al te vaak geen loon naar werken gekregen.”

Na een quasi-voetballoze maand september had Brighton inderdaad al vijf wedstrijden niet meer kunnen winnen. Na een 2 op 15 waren The Seagulls van eigenaar Tony Bloom weggetuimeld uit de top-vijf van de Premier League. Door de zege van zaterdag raakt Brighton opnieuw min of meer in het spoor van Chelsea, met nog drie punten achterstand op The Blues.

De 7 goals van Trossard ontleed 7 doelpunten waarvan: 2x schot met rechts 5x schot met links Tegen: 1x tegen West Ham 3x tegen Liverpool 1x tegen Manchester City 1x tegen Chelsea 1x tegen Leicester City Voorts dit seizoen in de Premier League goed voor: 4.43 expected goals 1 assist 377 passes 75% geslaagd passingpercentage 34 schoten 14 schoten op doel 14 schoten geblokt 6 schoten naast doel Volledig scherm © REUTERS

