Lampard en Drogba voorbij: Harry Kane en Heung-Min Son dodelijkste duo ooit in de Premier League

Opmerkelijk, hoe Kane - na een slappe seizoensstart met een gemiste transfer naar Manchester City inmiddels weer helemaal op toerental - de voorbije jaren zich als een nummer tien steeds meer laat terugzakken op zoek naar die laatste bal. Geregeld de perfecte snelheid en hoek. De aalvlugge Zuid-Koreaan Heung-Min Son laat het zich welgevallen. Kane: “Ik speel nu al zo lang samen met Son. We begrijpen elkaar perfect. Als ik inzak, weet hij precies waar hij moet zijn. Het is genieten om met hem samen te spelen.”

De twee zijn nu het illustere Chelsea-duo Frank Lampard/Didier Drogba voorbij. Alleen vertaalde zich dat de voorbije jaren niet in prijzen voor de Spurs. Een League Cup in 2008 blijft de laatste trofee. Ook dit jaar rest alleen de FA Cup en een goeie finish in de Premier League. Dankzij de 0-4-winst tegen Leeds, dat in een degradatiestrijd verzeild is geraakt, is er opnieuw uitzicht op de vierde plaats en het daaraan gekoppelde Champions League-ticket.