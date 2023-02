Kompany over kritiek die Man City krijgt: “Ik ben zeer sceptisch als er met het vingertje wordt gewezen”

Kompany droeg tussen 2008 en 2019 het truitje van Manchester City, waar hij uitgroeide tot een clublegende. Na de FA Cup-match van Burnley tegen Ipswich Town (2-1-winst) vroeg de Engelse pers de voormalige Rode Duivel dan ook graag naar zijn mening over het nieuws rond Man City.

“Ik rol soms een beetje met mijn ogen als ik ernaar kijk”, aldus Kompany over de kritiek die Man City krijgt. “Er zal ongetwijfeld gezegd worden wat je fout hebt gedaan. Maar als iedereen naar zichzelf kijkt, dan is de voetbalindustrie in het algemeen geen industrie die zich kan permitteren om met het vingertje te wijzen. Ik ben erg sceptisch als mensen dat doen en ik denk dat jullie allemaal een beetje een glimlach op jullie gezicht krijgen als jullie weten hoe de voetbalindustrie in elkaar zit.”

115 vermeende inbreuken

Manchester City werd door de Premier League na een klacht doorverwezen naar een onafhankelijke commissie, die de zaak verder zal onderzoeken. De vermeende inbreuken, 115 in totaal, vonden plaats in de periode tussen 2009 en 2018. Als City schuldig wordt bevonden, dreigt een puntenaftrek, en in het slechtste geval uitsluiting uit de Premier League.

De club van Kevin De Bruyne heeft volgens de Premier League onder meer onvoldoende informatie verstrekt over de financiële positie van de club. Er ontbreken gegevens over (sponsor)inkomsten, bedrijfskosten en partners. De club zou niet in orde zijn geweest met de Financial Fair Play-regels tussen 2013 en 2017.

