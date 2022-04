Klopp vol lof over Origi, het spook van Everton: “Er zal nooit een speler zijn die we harder gaan missen dan hem”

Pas na zijn inbreng kreeg Liverpool een defensief Everton op de knieën. Bij zijn eerste actie had Origi meteen een voet in de opener van Robertson, voorafgegaan door een combinatie tussen Origi en Salah (30 goals, 12 assists in alle competities). In het slot scoorde Origi de bevrijdende tweede. Zijn naam werd in het halfuur dat hij speelde luid bezongen. Als Liverpool kampioen wordt, heeft hij toch een klein aandeel gehad. In 100 minuten in de Premier League trof hij twee keer raak. In de 533 minuten die hij in alle competities in actie kwam, heeft hij 5 goals en 3 assists achter zijn naam. Efficiënt.