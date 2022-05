Klopp na duur puntenverlies van Liverpool tegen Tottenham: “We moeten stoppen ons te gedragen alsof we op een begrafenis zijn”

Premier LeagueIs de titelstrijd beslecht? Liverpool raakte op Anfield niet voorbij Tottenham en kan Manchester City, dat thuis tegen Newcastle speelt, drie punten zien uitlopen. De Reds botsten op een defensief prima georganiseerd Tottenham, dat na de pauze toesloeg via de counter en de onvermijdelijke Son. Voor al zijn powerplay kocht Liverpool louter de gelijkmaker via een afgeweken schot van Diaz. Klopp reageerde na de wedstrijd strijdvaardig: “Eerlijk gezegd zijn in mijn leven veel ergere dingen gebeurd en ik ben er nog steeds. We moeten ons hier dus overheen zetten.”

Bij wijze van antidepressivum moet deze Liverpool - Tottenham gewerkt hebben voor Pep Guardiola. Ongetwijfeld nog ziek na het Bernabéu-fiasco, zag de T1 van Manchester City Liverpool op een draw blijven steken. De Reds ontwikkelden bij momenten de onweerstaanbare druk waarmee ze menig team versmachten, maar Tottenham bleef zowaar recht. Het pleit voor Antonio Conte dat hij er weer een hecht team van heeft gemaakt. Met dank aan een stevige defensieve afweergordel onder leiding van de Argentijn Cristian Romero, met dank ook aan de niet altijd even precieze laatste passes van Liverpool. Ongetwijfeld toch niet helemaal topfit na de zware Champions League-wedstrijd in Villarreal.

Via Van Dijk (kopbal deklat) kwam Liverpool er voor de pauze het dichtst bij, maar ook Tottenham counterde meermaals gevaarlijk. Het handelsmerk van de Spurs, die zowel tegen Man City als Liverpool dit seizoen zowaar niet verloren. Met Kane en Son hebben ze er de ideale manschappen voor. Voor de pauze vlamde Hojbjerg bij zo'n uitbraak nog tegen de paal, rond het uur was het wel raak. Kane tot bij Sessegnon die perfect aflegde voor Heung-Min Son (0-1). Twintigste goal in de Premier League voor de Zuid-Koreaan, eens te meer killer van dienst tegen de Reds.

Liverpool kwam en bleef komen en daar werd het dan toch ietwat voor beloond. Diaz, constante gesel voor de Spurs-defensie, zag zijn schot via Bentancur afwijken (1-1).

Maar daar bleef het meteen bij, wat zowel voor Liverpool als Tottenham te weinig is. Op hun beurt kunnen de Spurs de Noord-Londense rivalen Arsenal morgen tot vier punten zien uitlopen, mits winst van de Gunners thuis tegen Leeds. En komen zij dicht bij die felbegeerde vierde plaats en bijhorend Champions League-ticket. Wat vragen doet rijzen over de toekomst van Conte in Tottenham. Klopp, die blijft nog wel even op Anfield. Het valt alleen te vrezen dat de befaamde ‘quadruple’ weg is. Wel League Cup en mogelijk nog Champions League en FA Cup, maar geen titel. Zou Pep zich al iets beter voelen?

Klopp: “We moeten ons hier overheen zetten”

“We moeten stoppen met ons te gedragen alsof we op een begrafenis zijn”, zei Klopp. “Zo is wel de stemming. Maar we hebben het nog steeds gewoon over voetbal, zulke dingen kunnen gebeuren. Eerlijk gezegd zijn in mijn leven veel ergere dingen gebeurd en ik ben er nog steeds. We moeten ons hier dus overheen zetten.”

“Natuurlijk zijn we teleurgesteld, de jongens meer dan ik. Dat zal wel met mijn leeftijd te maken hebben”, aldus Klopp. “Maar we gaan gewoon door. Ik kan het me niet voorstellen, maar stel dat City nog een keer verliest. Als wij de titel dan alsnog mislopen omdat we geen geloof meer hebben, dat kan toch niet? Het is logisch dat de jongens een dag teleurgesteld zijn, maar daarna gaan we vol goede moed weer verder.”

