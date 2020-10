‘King Kev’ is terug: De Bruyne is verlost van spierblessure en staat weer op trainingsveld City

Premier League Tottenham-fans zullen niet meteen kunnen genieten van Bale, pas voorgestel­de Welshman is maand out

19 september The eagle has landed. Gareth Bale is terug bij Tottenham Hotspur. De Welshman werd vandaag officieel voorgesteld door de Spurs, maar spelen zal hij nog niet meteen doen. Bale is namelijk geblesseerd.