KIJK. United ontsnapt na kamikaze-actie André Onana, zelfs baas van refs geeft Wolves gelijk: “Hoe kan dit geen penalty zijn?”

Veel ophef in Engeland, waar Manchester United gisteravond in blessuretijd ontsnapte aan een penalty. Een slag van doelman André Onana, die de bal slecht beoordeelde, op het hoofd van spits Sasa Kalajdzic werd door de arbitrage zowaar weggewuifd waardoor United met de schrik vrij kwam (1-0). Na afloop kregen de boze spelers van de Wolves alsnog gelijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na een voorzet vanaf de rechterkant kwam Onana zijn doel uit, maar de gewezen doelman van Ajax en AC Milan miste de bal volledig en beukte de Serviër Kalajdzic onderuit. Spelers en stafleden van Wolves schreeuwden om een strafschop, maar scheidsrechter Simon Hooper én de VAR zagen er geen graten in.

Oud-voetballer en huidig analist Danny Murphy begreep er niets van. “Dit is echt een absurde beslissing’’, zei de Engelsman bij TalkSPORT. “Er wordt gezegd dat de VAR dit soort dwaze beslissingen uit moet bannen, maar hoe kan dit dan geen penalty zijn? Ik snap er helemaal niks van. Dan ben je als scheidsrechter echt incapabel. Duidelijker dan dit gaat het niet worden.’’

Die mening deelde Wolves-coach Gary O’Neil, die woest was nadat zijn ploeg de penalty niet kreeg kreeg en voor zijn reactie een gele kaart kreeg. Na afloop gaf de scheidsrechtersbond PGMOL volgens O’Neal echter toe dat er wél een strafschop gegeven had moeten worden. “We hebben zojuist met Jon Moss (scheidsrechtersbaas, nvdr) gesproken. Complimenten voor hem, want hij kwam er meteen voor uit dat het fout was. Hij bood zijn excuses aan en zei dat er een penalty had moeten worden gegeven.”

Volledig scherm Gary O'Neil kreeg geel voor zijn reactie na de niet-gefloten penalty. © ANP / EPA

“De doelman kwam uit en hakt bijna het hoofd van onze spits eraf’’, vervolgde hij. “Het was een overtreding, dat was duidelijk. Maar ik ben niet enorm verrast dat we de strafschop niet kregen. Ik begrijp de regels, maar ik accepteerde ze niet echt helemaal”, aldus O’Neil.

Het Britse Daily Mail was het daar ook mee eens. ‘Verbluffend dat er geen penalty werd gegeven’, schreef de krant. Erik ten Hag was vooral opgelucht. “Het is lastig”, keek de Nederlandse coach van Man United terug bij Sky Sports. “André was erg dapper om uit te komen en de bal werd beroerd voordat hij dook. Ik denk niet dat hij van invloed was op wat de tegenstander deed met de bal. Je kan erover discussiëren, maar ik denk niet dat het een penalty was.”

Onana zelf was zich na afloop van geen kwaad bewust. “Ik maakte me helemaal geen zorgen’’, zei hij voor de camera van Manchester United. “Ik vertrouw op de scheidsrechters, zelf wist ik dat het gewoon een botsing was.’’

‘Onsamenhangend’, zo omschreef The Sun het optreden van Manchester United tegen Wolves. “Manchester United begint het seizoen met een zege, maar daar moesten ze diep voor gaan. Varane voorkomt meteen een afgang voor United, dat het grootste deel van de wedstrijd met de rug tegen de muur stond en kans na kans moest weggeven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Daily Mail was kritisch. “Deze wedstrijd werpt alleen maar meer vragen op hoe Manchester United zich dit seizoen zal presenteren nu het 180 miljoen euro in de selectie heeft geïnvesteerd. Ten Hag weet dat het beter zal worden, maar het moet stukken beter dan het nu ging. Hij zal genoeg stof tot nadenken hebben: hoe haalt hij het beste uit zijn middenveld? De zege is na de nachtmerrie van vorig jaar het enige positieve van de avond.”

Daarmee doelt de tabloid op de pijnlijke seizoenstart van afgelopen seizoen, nadat de Nederlandse coach in zijn eerste duel met 1-2 verloor van Brighton & Hove Albion en vervolgens een 0-4 nederlaag incasseerde tegen Brentford. Bijna ging het nu ook mis. “Vooral omdat hij te lang wachtte met wisselen”, concludeerde Manchester Evening News.

Wel waren er positieve woorden over André Onana, die buiten zijn kamikaze-actie in de slotfase belangrijk was met zijn saves. “Het Old Trafford-publiek heeft een nieuwe held in Onana”, schreef Daily Mail. “De Kameroense keeper was comfortabel met de bal aan zijn voeten en pakte met knappe reddingen een clean sheet.”

Volledig scherm Andre Onana werd druk gescolliciteerd tegen de Wolves, maar onder andere de ingevallen Fabio Silva (ex-Anderlecht) miste enkele goeie kansen. © AP