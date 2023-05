KIJK. ‘Nonkel’ Haaland knuffelt Rome en Mason De Bruyne, die sip kijkt omdat hij medaille niet krijgt

Zou het kunnen dat Mason Milian De Bruyne (7) een grotere fan is van Erling Braut Haaland dan van zijn papa? Dezelfde haarsnit en zondag tijdens de titelviering van Manchester City niet uit de buurt van ‘nonkel’ Haaland weg te slaan. Aanvankelijk keek Mason nog wel sip omdat de medaille van de spits naar iemand anders ging, maar dan volgde een innige knuffel (zoals ook Rome er een kreeg), een grapje en even wat voetbal met de Noorse goalgetter (22).

KIJK. Haaland trapt balletje met Mason De Bruyne

Gezinsgeluk voor Kevin De Bruyne in het Etihad Stadium bij het vieren van zijn vijfde landstitel met Manchester City. Nadat de fans het net als vorig jaar nodig vonden eerst even een ‘pitch invasion’ te houden, was het daarna tijd voor de spelers om zich te laten fêteren. Nadat elk lid van de selectie een medaille om het hoofd kreeg, werd de trofee overhandigd aan City-kapitein Gündogan. De Bruyne stond prominent op de eerste rij, maar zal het vooral geweldig gevonden hebben dat ook hij zijn gezin mocht betrekken in het feest. Zo maakten echtgenote Michèle (29), zonen Mason (7) en Rome (4) en dochtertje Suri (2) hun opwachting op het veld.

Zeker voor Mason werd dat een hoogdag. Getooid in een truitje van zijn vader met nummer 17, maar al even opvallend: met hetzelfde kapsel als Erling Braut Haaland. Inclusief dotje. Mason zag zijn kans schoon om zondag op het veld vooral in het bijzijn van de Noor te vertoeven. Toen die zijn medaille aan een meisje schonk, vermoedelijk een nichtje, keek Mason dan ook nog sip. Daar had Erling oog voor en om het goed te maken sloot hij Mason in de armen. Een knuffel van Haaland? ‘Dat wil ik ook wel’, moet Rome gedacht hebben. En ook hij liep recht in de sterke armen van Haaland. Even later volgde nog een partijtje voetbal tussen Erling en Mason, die even de bal mocht afpakken.

Het is duidelijk dat het ook naast het veld klikt tussen De Bruyne en Haaland. Tussen de lijnen beleefden ze beiden al een topjaar. De Bruyne wist zich dit seizoen te kronen tot de speler in de Premier League die het minst aantal matchen nodig had om aan 100 assists te raken, Haaland verpulverde in zijn eerste City-seizoen met 36 goals het Premier League-record van meeste aantal goals ooit. Zondag kreeg hij maar een halfuur van Guardiola tegen Chelsea (1-0), waarin hij er nog een keertje dichtbij was. Woensdag op Brighton en zondag op Brentford kan Haaland dat record nog wat scherper stellen.

“Hier werk je elf maanden naartoe”, sprak De Bruyne bij SkySports. “Dit is een dag om te genieten. Met de familie en met de fans, ‘amazing’. Mensen verwachten van ons dat we alles winnen. Dat maakt het zowel fysiek als mentaal zwaar om ons elke keer opnieuw op te laden. Iedereen brengt enorm veel opofferingen voor dit team. Ik doe gewoon mijn best en probeer zo goed mogelijk te voetballen. Ik ben hier nu acht jaar, dit is mijn thuis”, aldus de Rode Duivel. “De geweldige momenten blijven zich opstapelen. Maar de twee belangrijkste finales van het seizoen volgen nog.” Tegen Manchester United in de FA Cup en - vooral - tegen Inter in de Champions League. De absolute apotheose moet nog volgen.

KIJK. Zo vierde Manchester City zijn derde titel op rij

